PSG, OM, RC Lens : ils sont dans l’équipe type de la 3e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Six. C’est le nombre de joueurs du PSG présents dans l’équipe type de la 3e journée de Ligue 1 après la spectaculaire victoire hier soir en clôture à Lille (7-1). Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et enfin Nuno Mendes ont brillé dans le Nord.

Large vainqueur samedi à Louis II face à une équipe de l’AS Monaco hors sujet (4-1), le RC Lens ne place que l’excellent Seko Fofana dans ce onze prestigieux mais Franck Haise est également sur le banc de touche.

Chancel Mbemba profite de son but et sa prestation honorable contre le FC Nantes samedi avec l’OM pour tirer son épingle du jeu (2-1). Si les Brestois Jean-Kévin Duverne et Youcef Belaïli ont brillé, on notera la présence dans les cages de Benoît Costil, qui revit à l’AJ Auxerre.