PSG, OM, RC Lens, OL, FC Nantes : 2 projets d'aide à l'arbitrage retoqués

On le sait, quand il s'agit de faire évoluer les lois du jeu, il faut s'armer de patience. Car l'International Football Association Board est du genre rigide. La FFF en a fait l'amère expérience, elle qui s'est vu répondre par la négative ce mercredi à deux propositions concernant l'arbitrage pour la saison prochaine : équiper les hommes en noir de micro et faire en sorte que les décisions de la VAR soient expliquées aux spectateurs et téléspectateurs. Refus catégorique. Dommage...

"On ne baisse pas les bras"

Mais le président de la commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, a expliqué à l'AFP qu'il ne comptait pas s'arrêter là : "La FFF a initié toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la LFP et le Comité exécutif de la FFF. L'IFAB a clairement répondu non. On ne peut que prendre acte de ce refus concernant cette avancée dans le calendrier souhaité par la France. C'est une déception parce qu'il y a un vrai engouement, une vraie demande et un consensus sur le sujet. On respecte les décisions mais on continuera à faire du lobbying pour la sonorisation des arbitres, on ne baisse pas les bras". Ce serait effectivement une bonne chose, même pour les arbitres puisque cela inciterait les joueurs à mieux leur parler !

❌ L'Ifab, gardien des lois du jeu, a refusé la demande de la France de sonoriser en direct les arbitres la saison prochaine en L1 et durant la finale de la Coupe de France.https://t.co/It1ZdIGPOP — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2023

