PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 7e journée de Ligue 1

Gianluigi Donnarumma a peut-être enfin mis fin à la petite rivalité qui le poursuit avec Keylor Navas en étant décisif samedi contre le Stade Brestois (1-0). Auteur de trois arrêts, dont un sur un penalty d’Islam Slimani, le gardien du PSG garde les buts de cette équipe type.

Neymar, auteur d’un sublime but, accompagne son coéquipier italien en attaque. Le Brésilien est notamment épaulé par Alexis Sanchez, qui a marqué son premier but avec l'OM au Vélodrome samedi soir face au LOSC en plus de gagner sept duels devant les Dogues.

Lui aussi buteur contre l’ESTAC, vendredi en ouverture de cette 7e journée de Ligue 1, Kevin Danso a porté le RC Lens (1-0) en grattant six ballons en défense centrale. Son partenaire au milieu Salis Abdul Samed est aussi présent dans l’entrejeu. Dans le couloir droit, Hamari Traoré représente le Stade Rennais après la démonstration contre l’AJ Auxerre (5-0).