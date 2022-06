PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais, OGC Nice : Daniel Riolo dévoile son équipe type de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La saison de Ligue 1 est terminée depuis quelques semaines. L’heure est pour Daniel Riolo, le journaliste de RMC Sport, de dresser son équipe type du dernier exercice dans le championnat de France. Dans son équipe figurent plusieurs joueurs de PSG, de l’OM ou encore de l’AS Monaco. Mais quelques joueurs du Stade Rennais, du RC Lens, de l’OGC Nice ou même du FC Nantes apparaissent dans le onze ou sur le banc imaginé par le journaliste.

Fofana, Tchouaméni, Terrier, Payet…

L’équipe type de la Ligue 1 de Daniel Riolo : Benitez (OGC Nice) – Rongier (OM), Marquinhos (PSG), Aguerd (Stade Rennais), Caio Henrique (AS Monaco) – Tchouaméni (AS Monaco), Fofana (RC Lens), Majer (Stade Rennais) – Terrier (Stade Rennais), Mbappé (PSG), Payet (OM).

« Ça me semble assez équilibré, je récompense des mecs dans le rôle qu’ils ont occupé. Sur le banc, il y aurait Bourigeaud (Stade Rennais), Kolo Muani (FC Nantes), Blas (FC Nantes), Golovin (AS Monaco), Ben Yedder (AS Monaco) », ajoute le journaliste de RMC. « Le coach ? Génésio ou Sampaoli ? Je mets Sampaoli parce qu’il y a eu le parcours en coupes d’Europe ».

Benitez

Rongier Marquinhos Aguerd Caio

Fofana Tchouaméni Majer



Terrier Mbappé Payet



💫 Le onze de la saison de Ligue 1 de @DanielRiolo pic.twitter.com/ay8lQr2FO1 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 7, 2022

