PSG, OM, Rennes, FC Barcelone, OGC Nice : les dossiers du sprint final !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ligue 1

PSG

Si l'espoir de recruter un défenseur central s'est éteint au PSG, le club de la Capitale doit encore officialiser la signature de Carlos Soler (FC Valence). Au rayon des départs, il est encore possible que cela se décante pour Mauro Icardi à Galatasaray et que Rafinha file au Brésil. Deux marchés qui ne ferment pas ce soir...

OM

Le club est rentré dans un contre-la-montre pour récupérer Amine Harit (Schalke 04) et finaliser le départ de Bamba Dieng. Nice est en pôle pour l'attaquant. Il faudra aussi suivre la fin du Mercato anglais pour Duje Caleta-Car.

OL

Sauf surprise concernant un départ de Sinaly Diomandé, il ne devrait plus rien se passer à Lyon.

RC Lens

Idem du côté des Sang et Or où Gaël Kakuta n'a pas trouvé chaussure à son pied. Le jeune Mamadou Camara va quand même partir en prêt à Bastia.

LOSC

Lille entend valider les signatures d'Adam Ounas (Naples) et Andre Gomes (Everton) ce soir et cherche un autre buteur.

FC Nantes

Les Canaris gardent de l'espoir pour Fabien Centonze (FC Metz) ainsi que pour la venue d'un offensif (Zizo?). Comme souvent, c'est un peu flou chez les Jaune et Vert...

Stade Rennais

En fonction du départ ou non de Loïc Badé (Nottingham Forest?), le Stade Rennais pourrait conclure la venue d'un défenseur en plus de celle attendue d'Amine Gouiri contre Gaëtan Laborde. Les Bretons ont visiblement tiré un trait sur la venue d'un milieu. A confirmer...

OGC Nice

Le Gym n'a pas encore officialisé Gaëtan Laborde ni le départ d'Amine Gouiri. Les Aiglons visent également un défenseur central (Izzo?) et un milieu (Bakayoko?). C'est le grand flou concernant l'identité des heureux élus tant les pistes se sont succédées dans la journée.

Ligue 2

ASSE

Les Verts espèrent toujours un attaquant (Dossou ? Grbic?). Dans le sens des départs, il ne devrait plus se passer grand chose désormais...

Girondins

Bordeaux ayant finalisé son plan dégraissage, le club de Gérard Lopez devrait être en mesure d'officialiser l'arrivée de cinq recrues sur les six-sept espérées (Nsimba, Barbet, Michelin, Davitashvili, Badji). Les Girondins ont simplement fait chou blanc sur le gardien (Lössl) et le deuxième attaquant.

Espagne

FC Barcelone

On attend des Blaugranas qu'ils officialisent les départs d'Aubameyang (Chelsea) et Sergino Dest (Milan AC) pour les arrivées de Marcos Alonso (Chelsea) et Hector Bellerin (Arsenal) au moins. Un troisième renfort surprise a aussi été annoncé par Joan Laporta...

Real Madrid

Si Alvaro Odriozola ne trouve pas de club, il ne devrait rien se passer chez les Merengue.