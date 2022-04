PSG - OM : Sampaoli assume ses choix douteux et lance une pique aux Parisiens

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OM n’a pas réussi le tour de force de tenir tête hier au PSG (1-2) et compte désormais 15 points de retard sur le club de la capitale. À 6 journées de la fin de la saison, on peut penser que la messe est dite au sujet du titre. Jorge Sampaoli, qui refuse de parler des décisions arbitrales, assume ses choix plutôt défensifs au Parc des Princes.

« Il faut voir le contexte. On est rentrés jeudi. On n'a eu qu'un jour pour préparer le match. On voulait contrôler le jeu, a-t-il affirmé en conférence de presse. Sans ce contrôle, ça aurait été pire. Jouer autrement aurait été quasiment suicidaire. Je pense que les joueurs ont fait un match intelligent. »

Au-delà de l’aspect uniquement tactique du Classique, le coach de l’OM n’a pas trouvé les joueurs du PSG particulièrement saignants. Surtout en attaque. « Mon équipe ne méritait pas de perdre. Si on avait mis davantage de vitesse, on aurait fini par le payer, a-t-il poursuivi. Avec les trois meilleurs joueurs du monde en face, on aurait payé. On l'aurait payé cher sur les transitions. On a manqué d'occasions mais le PSG n'en a pas eu beaucoup plus. »

La une du journal L'Équipe du lundi 18 avril 2022#PSGOM pic.twitter.com/3Vq9jafH5R — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2022

Pour résumer Jorge Sampaoli était déçu de la défaite ramenée par l’OM de Paris dimanche en clôture de la 32e journée de L1 (1-2) mais estime que ses choix tactiques étaient les bons devant une équipe finalement pas si dangereuse au Parc des Princes.

Bastien Aubert

Rédacteur