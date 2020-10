PSG, OM, Stade Rennais : Pierre Ménès pas mécontent du tirage de la Ligue des Champions

Depuis jeudi soir, on connait les huit groupes de la phase de poule de la Ligue des Champions 2020-21. Pour Pierre Ménès, les clubs de Ligue 1 n'ont pas été mal servi. S'il se méfie quand même de la poule du PSG, le consultant du CFC est plutôt confiant à l'idée de voir l'OM ou le Stade Rennais finir au moins troisième et s'offrir un printemps européen en Ligue Europa.

« Manchester United, Leipzig et Istanbul pour le PSG. Rien d'injouable mais il faudra être vigilant. Groupe des retrouvailles », a-t-il écrit. « Porto, Manchester City et l'Olympiakos pour l'OM. La troisième place est accessible et peut être même la deuxième en cas de grosses prestations. Séville, Chelsea et Krasnodar pour le Stade Rennais, là aussi la troisième place semble accessible ».

Quand on sait que l'OM et Rennes étaient dans le chapeau 4, on peut en effet se satisfaire de ce tirage plutôt clément pour les deux clubs.

Man United Leipzig et Istanbul pour le PSG. Rien d’injouable mais faudra être vigilant. Groupe des retrouvailles — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 1, 2020

Porto Man City et l’Olympiakos pour l’OM. La troisième place est accessible et peut être même la deuxième en cas de grosses prestations — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 1, 2020