PSG, OM : un joueur parisien valide les propos polémiques de Leonardo sur Marseille

Leonardo a laissé passer l’orage. Voilà un peu plus d’une semaine que le directeur sportif du PSG a agacé au plus haut point les supporters du club en affirmant que la vraie terre du football en France était Marseille et non Paris.

« Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire », avait ainsi lâché Leonardo lors d’un chat avec les supporters du PSG.

« Ce n'est pas manquer de respect au PSG, au contraire »

Cette prise de position tranchée est validée par Abdou Diallo, qui ne devrait pas manquer de subir aussi les foudres des supporters parisiens. « Dans le contexte et la façon dont Leonardo a voulu parler, c'est d'expliquer que l'histoire marseillaise est grande. C'est une réalité, a validé le défenseur du PSG sur les ondes d’ Europe 1. Et ce n'est pas manquer de respect au PSG que de dire cela, au contraire. Je pense que pour qu'il y ait un grand OM, il faut un grand PSG et inversement. Ça fait partie du foot. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu'il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu'on la ressort comme ça, on peut l'interpréter de différentes façons. »