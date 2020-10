PSG : Pierre Ménès alerte sur un danger gravissime avant le FC Nantes

Les tensions entre la France et la Turquie n’ont jamais été aussi vives. Déjà offensif envers Emmanuel Macron ces derniers mois, Recep Erdogan a haussé son niveau ce week-end en conseillant au président de la République de se soumettre à un test psychologique.

Forcément, le contexte diplomatique dans le domaine du sport pourrait pâtir de ces relations tendues en haut lieu. Et cela n’est pas franchement la meilleure nouvelle qui soit à deux jours d’un déplacement du PSG en terres stambouliotes pour se mesurer à l’Istanbul Basaksehir en Ligue des champions (21h).

Les relations entre la Turquie et la France inquiètent Ménès

Pierre Ménès s’en inquiète fortement et a déjà alerté sur le sujet sur Twitter : « Donc le PSG doit jouer en LDC à Istanbul mercredi et vu le contexte politique entre la Turquie et la France ça n’inquiète personne. Ok... » Samedi, le PSG, déjà décimé, devra remettre le couvert à la Beaujoire contre le FC Nantes (21h). Sans véritable ambiance en raison de la crise sanitaire, le contexte devrait être beaucoup plus léger.