PSG : Stade Rennais, cascade de blessés, Leipzig, solitude, Tuchel avait des choses à dire

Après sa défaite contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, le PSG doit cette fois affronter le Stade Rennais demain soir au Parc des Princes dans le cadre de la Ligue 1. Match compliqué pour l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel, qui est également revenu sur le récent couac en C1.

"Hier, on a fait l'entraînement à midi et on est revenus sur le match de Leipzig en vidéo avec les joueurs. On s'est dit des choses, oui, histoire de passer à autre chose et de retrouver la joie et le sourire. On n'aime pas perdre, bien entendu. L'ambiance était calme ces dernières heures et on passe désormais à Rennes. On se doit de creuser l'écart en tête de la Ligue 1. Sont absents de nombreux éléments : Verratti, Draxler, Icardi, Kimpembe, Navas, Neymar et Mbappé, qui sont forfaits. Kimpembe a pris un coup grave sur le 5e métatarse. Navas a des soucis musculaires. Probablement absent également, Sarabia. Ça fait beaucoup."

"Rennes ? C'est un club qui impressionne, une équipe qui ne cesse de progresser. A l'image de leur entraîneur, d'ailleurs. Le Stade Rennais est désormais en Ligue des Champions, c'est costaud, solide. Leurs joueurs sont courageux. Ce ne sera vraiment pas une partie facile. Après, on reste motivés, bien entendu. On a tout donné à Leipzig, c'était un match très physique."

"Si je me sens seul ? Quand on perd, alors que le club n'y est pas habitué, c'est toujours difficile. Pas facile à vivre. Mais j'ai avec moi un super staff. L'émotion de l'entraîneur ne doit pas déteindre sur le groupe. Il faut rester fiable. Beaucoup de journalistes disent et me demandent toujours la même question : si je suis isolé ? Est-ce que je vis le moment le plus difficile depuis que je suis à Paris ? Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est qu'on est premiers en Ligue 1. Que sur les 7 derniers matches, on a pris un seul but. Et qu'en Ligue des Champions, on peut parfois perdre un match. On a une finale à jouer contre Leipzig, on répondra présent. Moi, je suis là pour trouver des solutions."