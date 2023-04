PSG – RC Lens : Galtier opte pour l'expérience, Haise remonte Sotoca

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Christophe Galtier doit composer avec deux absents importants en défense (Kimpembe, Mukiele) out jusqu'à la fin de saison mais également toujours sans Neymar et cette fois-ci avec Renato Sanches et Marco Verratti sur le flanc.

En face, du côté de Franck Haise, Wuilker Farinez, Steven Fortes et Wesley Saïd sont blessés, Jimmy Cabot lancé dans une longue phase de reprise alors que Julien Le Cardinal et Adam Buksa reprennent la forme avec l'équipe de National 3.