PSG, RC Lens, LOSC, OL : razzia du Racing dans l’équipe type de la saison de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cinq. C’est le nombre de joueurs du RC Lens présents dans l’équipe type de la saison : Facundo Medina, Kevin Danso, Przemyslaw Frankowkski, Salis Abdul Samed, Loïs Openda sans compter le coach Franck Haise !

Messi part sur un dernier exploit

Derrière, le PSG se partage les places d’honneur (Kylian Mbappé, Lionel Messi) avec le LOSC (Ismaily, Benjamin André et Rémy Cabella) tandis que l’OL sauve la face avec la présence du gardien Anthony Lopes. On notera enfin que la star argentine du PSG, meilleur passeur du championnat (16), est aussi celui qui est apparu le plus souvent dans l’équipe type de L’Équipe cette saison (12 fois). Loin devant ses premiers poursuivants (Danso, J. David, Mbappé et C. Mbemba, 7).

Anthony #Lopes est présent dans l’Équipe type de la saison 2022-2023 !



Alexandre #Lacazette est remplaçant. pic.twitter.com/XZTA6FK1tu — Inside Gones (@InsideGones) June 4, 2023

Pour résumer Au surlendemain de la 38e et dernière journée de Ligue 1, voici venue l’heure de se pencher sur l’équipe type de la saison. Selon L’Équipe, le RC Lens a fait une véritable razzia dans ce onze de prestige avec cinq joueurs !

Bastien Aubert

Rédacteur