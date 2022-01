PSG, RC Lens, LOSC, Stade Rennais, OGC Nice, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le carton de cette journée est à mettre à l’actif du Stade Rennais, qui a écrabouillé les Girondins de Bordeaux hier au Roazhon Park sur un score sans appel : 6-0. Deux joueurs de Bruno Genesio sont présents dans l’équipe type : l’attaquant Gaëtan Laborde et le milieu Jonas Martin.

Du côté du PSG, la solide victoire contre le Stade Brestois au Parc des Princes n’est pas non plus passées inaperçue (2-0). Les défenseurs Marquinhos et Thilo Kehrer en sont les heureux élus. Auteur d’une nouvelle passe décisive contre l’ASSE (2-1), le piston droit Jonathan Clauss porte encore haut les couleurs du RC Lens de même que le buteur du LOSC Sven Botman face à l’OM (1-1).

Que dire de Kephren Thuram et Adrien Thomasson, qui ont pris part aux succès respectifs de l’OGC Nice et du RC Strasbourg à domicile contre le FC Nantes vendredi (2-1) et le Montpellier HSC hier (3-1). Enfin, Wissam Ben Yedder et Caio Henrique ont marqué pour l’AS Monaco devant Clermont (4-0).

📰 Adrien Thomasson est dans L’Équipe type pour la 3e fois de la saison❗️



⚽️ 1 but

👟 1 passe déc’

🌪 4 dribbles réussis

⚔️ 17 duels disputés, record du match



ℹ️ Avec 5,81 de moyenne, Thomasson est le 10e joueur de L1 aux notes. Son coach, J. Stéphan meilleur entraîneur (5,95). pic.twitter.com/MEg4XwMVqH — Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) January 16, 2022