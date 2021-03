PSG, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 27e journée de L1

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

Le PSG a fait une démonstration contre le Dijon FCO samedi en s’imposant sans coup férir (4-0). Auteur d’un doublé suite à son on match contre l’AS Monaco il y a 8 jours, Kylian Mbappé fait partie de l’équipe type.

Son compère de l’attaquant parisienne Moise Kean, lui aussi buteur et qui a récupéré pas moins de 7 ballons, l’accompagne avec le Niçois Amine Gouiri. Plus bas, Martin Terrier sauve l’honneur du Stade Rennais grâce à sa réalisation vendredi devant l’OGC Nice (1-2). L’ancien attaquant de l’OL n’a pu empêcher la défaite des Siens au Roazhon Park (1-2).

Clausse y prend goût

En défense, on notera enfin la nouvelle présence de l’excellent piston du RC Lens Jonathan Clauss. Avec un but, 15 centres et aucune faute commise, le Sang et Or a mené la révolte de son équipe à Angers (2-2). Il confirme match après match son statut de bonne pioche du mercato de l’inter-saison.