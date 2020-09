PSG, RC Lens, Stade Rennais, LOSC, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type

Le PSG a pleinement profité du retour aux affaires de Kylian Mbappé pour écraser l’OGC Nice hier à l’Allianz Riviera (3-0). Dans tous les bons coups et auteur de l’ouverture du score sur penalty, le champion du monde fait partie de l’équipe type, qu’il partage avec l’excellent Keylor Navas et le décisif Angel Di Maria (un but, une passe).

Un cran plus bas, à la mène, il aurait été difficile de se passer de Gaël Kakuta. Excellent contre les Girondins de Bordeaux, face à qui il a marqué, le meneur de jeu du RC Lens explose en ce début de saison. Il est à créditer de la belle note de 8/10, qu’Adrien Truffert partage du côté du Stade Rennais.

Kakuta a brillé avec le RC Lens

Remplaçant de Faitout Maouassa blessé, le latéral gauche a illuminé le match contre l’AS Monaco en donnant la victoire au Stade Rennais dans le money time. À droite, que dire de son coéquipier Hamari Traoré ? En défense centrale une charnière 100% estampillée RC Strasbourg avec Mohamed Simakan et Stefan Mitrovic, buteur et héros contre le Dijon FCO (1-0). On notera enfin la présence de Benjamin André, solide avec le LOSC hier contre l'OM (1-1).