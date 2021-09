PSG, RC Lens, Stade Rennais, OGC Nice, Girondins : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le RC Lens a marqué les esprits hier en s’imposant à Marseille avec la manière (3-2). Pas moins de trois Sang et Or figurent dans l’équipe type de cette 8e journée de L1 : Florian Sotoca, Seko Fofana et Przemyslaw Frankowski. Les deux premiers cités ont hérité de la note de 8/10.

Franck Haise figure également sur le banc de touche. Autre équipe à avoir performé ce week-end : le PSG. Vainqueurs du Montpellier HSC samedi au Parc des Princes (2-0), les vice-champions de France placent Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe dans ce onze prestigieux.

En défense, Hamari Traoré a été en vue lors du nul entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais (1-1). De même que Benoît Costil, excellent dans le but du FCGB. Enfin, Andy Delort a mis en avant les faiblesses du moment de l’ASSE avec l’OGC Nice (3-0).

À votre réveil, vous pensez voir quadruple ? 😱



Pas de panique ! Il y a bien trois joueurs lensois dans l'équipe type de la J8, une formation coachée par Franck Haise 👏#OMRCL pic.twitter.com/9XyYIaYW5O — Racing Club de Lens (@RCLens) September 26, 2021