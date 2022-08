PSG, Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le nouveau Haaland affine son plan, les géants snobés !

Suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, directement approché par Manchester United et Chelsea pour un transfert rapide, Benjamin Sesko (RB Salzbourg, 19 ans) se présente comme l'un des animateurs inattendus du Mercato d'été 2022. Il faut dire que le Slovène, qui brille actuellement en Autriche, a déjà de solides statistiques malgré un temps de jeu encore limité au plus haut niveau.

Malgré ses sollicitations à faire tourner des têtes, Benjamin Sesko aurait les idées bien claires sur son avenir. Conscient qu'il pourrait intégrer dès à présent une grosse écurie, Sesko envisage malgré tout de rester une saison de plus au Red Bull pour s'aguérrir selon Sky Sport Austria. S'il doit partir, l'intéressé envisage de marcher sur les traces d'Erling Haaland en n'allant pas directement chercher l'argent d'un grand club.

Le média Relevo explique en effet que Sesko envisage dans un premier temps « une destination intermédiaire » avant de rejoindre un grand d'Europe. Cette destination intermédiaire, cela devrait être le RB Leipzig selon le journaliste italien Fabrizio Romano, qui parle d'un accord pour l'été 2023 :

Excl: RB Leipzig are closing on deal to sign Benjamin Šeško for summer 2023! RB Salzburg have rejected the proposal for this summer, Šeško is happy to stay for one more year. 🚨⚪️🔴 #transfers



Leipzig are now closing on deal for Šeško to join in 2023, could be done this week. pic.twitter.com/SVMPezPVV8