PSG – Real Madrid, LOSC – Chelsea, OM – Vitesse Arnhem... Les tirages les plus probables !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Ce lundi, durant la pause déjeuner, on connaitra le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions ainsi que des barrages pour les 8e de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Si l'OL, l'AS Monaco et le Stade Rennais passeront l'hiver au chaud, le PSG, Lille et l'OM sont sur le pont... Avec des adversaires plus ou moins probables en fonction des règlements interdisant deux clubs d'un même pays de s'affronter.

Le LOSC pas aidé par son statut de favori français

Mathématicien français basé à New York, Julien Guyon s'est amusé à calculer quels étaient les tirages les plus probables de tous les clubs engagés dans toutes les compétitions. En Ligue des Champions, le PSG a 19,36% de chances d'hériter du Real Madrid contre « seulement » 13,53% de chances de voir l'Ajax Amsterdam ou le Bayern Munich, ses deux adversaires les moins probables. Côté Lillois, on n'est pas aidé par les nationalités présentes au tour suivant. En effet, le LOSC a 25,19% de chance d'affronter Chelsea, champion d'Europe en titre et seul anglais deuxième de son groupe. Les Dogues n'ont que 13,13% de chances de prendre les deux Portugais du Sporting et du Benfica, ses adversaires les plus improbables (malheureusement).

With Villarreal advancing, here are the CORRECT and EXACT #draw #probabilities for the round of 16 of the #ChampionsLeague. Chelsea-Real most likely matchup; Benfica-Ajax, Sporting-Bayern least likely pic.twitter.com/UBTKNbi379 — Julien Guyon (@julienguyon1977) December 9, 2021

Après Rennes, l'OM à toute Vitesse ?

En Ligue Europa Conférence, l'OM – qui fait figure avec le PSV Eindhoven, Fenerbahçe ou Leicester City d'ogre – a des probabilités assez resserrées. Si le Vitesse Arnhem est son adversaire le plus probable (15,89%) et que les Phocéens ont un peu plus de chances de tirer les danois de Randers (13,29%) et les tchèques du Slavia Prague (13,29%), les chances de prendre d'autres adversaires sont équilibrées.

And these are the exact, calculated probabilities, rounded to 2 decimal places pic.twitter.com/mlh1ibMr8u — Julien Guyon (@julienguyon1977) December 11, 2021

Des Italiens pour le Barça ?

Enfin, en Ligue Europa, aucun Français ne dispute les barrages mais l'ogre FC Barcelone est promis à une difficulté accrue. Ses deux adversaires les plus probables, ex-aequo à 18,02%, sont Naples et la Lazio de Rome.

Here are the CORRECT and EXACT #draw #probabilities for the round of 16 (playoff) of the #EuropaLeague. Runners-up of Europa League group stage play 3rd-place teams from #ChampionsLeague group stage. @Atalanta_BC-@RealSociedadEN & Atalanta-@RealBetis_en most likely matchups pic.twitter.com/Nem1hWX14J — Julien Guyon (@julienguyon1977) December 10, 2021