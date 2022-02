PSG – Rennes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Si Neymar Jr se rapproche d'un retour, il n'est pas encore prêt pour ce PSG – Rennes. Même chose pour Ander Herrera et Sergio Ramos. De retour de la CAN, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont sélectionnables, en revanche Alexandre Letellier et Edouard Michut, frappés par le Covid, ne le sont pas ...

Les absents du côté du PSG : Ramos, Herrera (blessés), Neymar (reprise), Letellier, Michut (Covid).

Neymar encore trop court

Si Bruno Genesio devrait encore faire sans Romain Salin, Jérémy Gélin, Jérémy Doku, Flavien Tait et le jeune Ugochukwu, le coach du Stade Rennais va en revanche récupérer son Champion d'Afrique Alfred Gomis, de retour de la CAN. Le technicien breton entretenait le suspense hier mais on imagine mal Genesio se passer de son gardien et aligner le jeune turc Alemdar au Parc des Princes.

Les absents du côté de Rennes : Salin, Gélin, Ugochukwu, Doku, Tait(blessés).

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappé, Messi.

Rennes : A.Gomis - H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Martin, Santamaria - Sulemana, Laborde, Terrier.