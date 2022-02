COMPOS OFFICIELLES

Ce vendredi soir (21h, sur Prime Vidéo), le PSG reçoit Rennes au Parc des Princes en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Les compositions officielles viennent de tomber et on y voit un peu plus clair sur le plan de Mauricio Pochettino avant le choc de mardi face au Real Madrid.