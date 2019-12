PSG – SC Amiens (4-1) : Pierre Ménès émet un bémol au succès parisien

true

La large victoire du PSG contre le SC Amiens au Parc des Princes (4-1) a impressionné Pierre Ménès, qui regrette néanmoins les blessures d’Abdou Diallo et Thiago Silva.

Le PSG n’a laissé aucune chance au SC Amiens hier au Parc des Princes (4-1). Comme la logique semblait l’indiquer avant la rencontre, les hommes de Thomas Tuchel ont roulé sur les Picards, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et deux buts de Neymar et Mauro Icardi.

Pierre Ménès s’est régalé devant la prestation des Parisiens. « Évidemment, Paris ne joue pas dans la même cour qu’Amiens. Mais surtout, quand Mbappé et Neymar sont dans cet état de forme, personne ne boxe dans leur catégorie en France, a-t-il résumé sur son blog. Encore deux buts pour Kylian, un but et une passe décisive pour le Brésilien. Neymar qui a en plus effectué un vrai travail de milieu gauche sur le plan défensif. »

Énième pépin physique pour le PSG

Si le 4-4-2 a convaincu Ménès, ce dernier aura noté les nouvelles blessures qui ont fauché deux joueurs du PSG. « On peut s’apercevoir que dans cette formule en 4-4-2, tout le monde s’exprime : Icardi a encore marqué lui aussi et Di Maria a été bon, a-t-il enchaîné. Seul bémol, une énième blessure aux ischios, pour Diallo celle-ci et une petite torsion de la cheville pour Thiago Silva. »