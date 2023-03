PSG – Stade Rennais : Genesio tente un coup pour déstabiliser un Paris décimé derrière

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Alors que Christophe Galtier se casse la tête pour composer une défense ce dimanche (17h05) face au Stade Rennais du fait des blessures d'Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nordi Mukiele et Sergio Ramos (en plus de Carlos Soler et Neymar), Bruno Genesio prépare le même coup qu'au match aller pour tenter de mettre en difficulté le PSG au Parc des Princes.

Vainqueur 1-0 du match aller début janvier, Rennes avait alors opté pour une défense à cinq. Ce sera probablement encore le cas cette fois-ci selon les informations de L'Equipe ce matin.

Voici les compos probables des deux équipes :

Paris : Donnarumma – Zaïre-Emery, Danilo, Bitshiabu – Pembélé, Verratti, F.Ruiz, N.Mendes – Vitinha – Messi, Mbappé (cap.).

Rennes : Mandanda – H.Traoré (cap.), Omari, Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, Majer – Kalimuendo, Gouiri.