PSG – Stade Rennais : les compos probables du choc

Trois jours après leurs chocs respectifs de Ligue des Champions face à Leipzig et à Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais se livrent un duel de haute volée européenne au Parc des Princes. Pour Thomas Tuchel, il faudra composer avec une cascade d'absents. En plus de Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler, Presnel Kimpembe, Keylor Navas et Pablo Sarabia ne devraient pas être alignés face à Rennes.

Du côté des Rennais et de Julien Stéphan, il y a davantage de présents mais quand même quelques absents de marque. Toujours pas remis de sa béquille reçue contre Angers, Eduardo Camavinga est forfait. Même chose pour Daniele Rugani et Faitout Maouassa. M'Baye Niang n'est toujours pas prêt et Flavien Tait, malade, était encore incertain hier soir.

Paris : Rico - Kehrer, Marquinhos (cap.), Diallo, Kurzawa - Herrera, Paredes, Gueye - Florenzi, Kean, Di Maria.

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Doku, Guirassy, Terrier.

Pour rappel, le match sera diffusé en prime time à 21 heures à la fois sur Canal+ et Téléfoot.