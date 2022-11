Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le tableau des clubs de Ligue 1 les plus représentés au Qatar est connu. À la veille du coup d’envoi de la compétition et un match d’ouverture opposant le Qatar à l’Équateur (17h), on sait que le PSG sera le mieux représenté avec pas moins de 11 participants !

Le Stade Rennais et l’AS Monaco viennent compléter ce prestigieux et juteux podium (les clubs seront indemnisés selon les joueurs) avec respectivement 8 et 6 représentants, tandis que l’OM arrive juste derrière avec 5 de ses joueurs envoyés au Qatar.

Si plusieurs formations n’ont qu’un joueur à la Coupe du monde (FC Nantes ou FC Lorient), on notera enfin que le RC Lens a encore su tirer son épingle du jeu plaçant trois de ses éléments au Qatar. Les Sang et Or sont décidément partout en ce début de saison.