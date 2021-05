PSG, Stade Rennais : une enquête va être ouverte suite au décès de Christophe Revault

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Hier soir, l'annonce du décès de Christophe Revault (ex-PSG, Le Havre, Toulouse, Rennes) à seulement 49 ans a surpris et ému plus d'un amateur de football. Gardien emblématique de Ligue 1 sur la fin des années 90 et au début des années 2000, celui qui officiait en tant que recruteur au HAC a été retrouvé sans vie à son domicile normand.

Une disparition difficilement compréhensible

Si les circonstances de sa mort sont encore troubles, une enquête a été ouverte par le parquet du Havre pour déterminer les causes de cette disparition tragique. D'après Le Parisien, une autopsie doit avoir lieu en milieu de semaine prochaine pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.

Très apprécié des clubs où il était passé mais également de ses anciens adversaires à l'image de Juninho (OL), Christophe Revault a eu droit à un vibrant hommage des supporters du Havre ce vendredi en fin d'après-midi.