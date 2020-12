PSG - The Best : la réponse cinglante de Neymar à l’absence des Parisiens

Neymar termine l’année sur le reculoir. Touché à la cheville dimanche contre l’OL (0-1), l’attaquant brésilien du PSG n’est pas certain de jouer dimanche à Lille et n’a pas figuré dans le onze-type mis sur pied lors de la cérémonie The Best hier soir. Le parcours des hommes de Thomas Tuchel, battus en finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich (1-0), était pourtant historique.

« Le PSG joue à un autre sport »

Comme on pouvait s’y attendre, la réaction de neymar sur les réseaux sociaux a été cinglante. « Le PSG joue à un autre sport », a-t-il ironisé sur Instagram. La semaine dernière, l’attaquant brésilien s’était déjà étonné de ne pas faire partie des finalistes. « C'est sérieux? », avait-il lâché en découvrant la présence de Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.