PSG : Tuchel laisse un espoir pour Neymar contre le LOSC !

Victime d’une entorse de la cheville dimanche avec le PSG contre l’OL (0-1), Neymar va mieux. Beaucoup mieux. « Il y aura un nouvel examen demain pour Neymar. Je ne peux pas dire qu’il jouera face à Lille, mais il y a un espoir, a fait savoir Thomas Tuchel en conférence de presse. Je peux seulement dire que ce n’est pas impossible de le voir jouer contre Lille. On va tout essayer. Je ne peux pas dire oui ou non encore. »

Le coach du PSG a par ailleurs donné la liste des absents demain au Parc des Princes. Diallo, Marquinhos, Bernat, Neymar, Sarabia et Icardi sont ainsi forfaits pour la réception du FC Lorient pour le compte de la 15e journée de L1 (21h). Et Kylian Mbappé, qui a débuté sur le banc face aux Gones ?

« On doit attendre pour Mbappé, a-t-il poursuivi. Je crois qu'il pourra commencer demain. Mais cette saison, on a eu de mauvaises surprises lors des derniers entraînements d'avant match. L’OL ? J’espère que tout le monde a compris que ça ne suffisait pas. Il y a eu une phase de décompression après la C1. On était pas prêts mentalement pour jouer ce match. Mais oui, nous restons favoris de la L1. C'est de notre responsabilité si on a perdu des points, on doit faire mieux. »