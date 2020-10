PSG : Tuchel prépare à Istanbul une révolution flippante pour le FC Nantes

Thomas Tuchel a déjà donné un indice plus que concret sur le onze de départ du PSG à Istanbul : Marquinhos évoluera au poste de sentinelle. Ce qui veut dire de facto que Danilo Pereira sera titularisé à celui de défenseur central au côté de Presnel Kimpembe. Pour le reste, le flou reste artistique. L’Équipe et Le Parisien restent toutefois convaincus que le coach du PSG misera sur une attaque à deux têtes avec Moise Kean et Kylian Mbappé.

L’attaquant italien reste sur un doublé contre le Dijon FCO et a marqué des points quand le champion du monde espère retrouver la confiance en Ligue des champions. Si cette association est mise sur pied et fonctionne, elle a des chances d’être reproduite samedi face au FC Nantes (21h). Toutefois, voir Pablo Sarabia faire partie du onze parisien ce soir n’est pas à exclure. Tuchel pourrait en effet chercher à relancer l’Espagnol, en quête de confiance et plus expérimenté pour une rencontre de C1.

Navas préservé à Istanbul ?

Ménagé contre Dijon, Alessandro Florenzi tiendra lui sa place à droite tandis que Layvin Kurzawa officiera à gauche. Dernier chantier : Sergio Rico a débuté l’opposition avec les titulaires avant de permuter avec Keylor Navas. Un signe, alors que le Costaricain avait été laissé au repos ce week-end en raison de douleurs ? Ou juste une précaution ?