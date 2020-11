PSG : Tuchel prépare déjà l’après Paris et un dernier coup fatal à Leonardo !

Le PSG traverse une période de turbulences. Mal embarqués en Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel doivent vite réagir samedi en L1 contre le Stade Rennais (21h). En attendant ce choc au Parc des Princes, les rumeurs vont bon train sur un possible départ du technicien allemand.

Si même un résultat négatif ce week-end ne devrait pas l’envoyer aux oubliettes, L’Équipe assure que Doha commence à regarder la situation de très près en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi, qui passe son confinement dans le Golfe. Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri et Thiago Motta feraient désormais partie des favoris pour lui succéder sur le banc du PSG.

Le dernier coup de Tuchel au PSG ? Faire tombe Leonardo avec lui !

Selon L’Équipe, Leonardo serait favorable au départ de Tuchel, et cela depuis plusieurs mois maintenant. Ce que ne saurait pas le directeur sportif brésilien, c’est qu’il ne fait plus non plus l’unanimité du côté des décideurs qataris ! « Leonardo n'a pas vraiment coché toutes les cases de sa feuille de route, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Du coup, la pente semble aussi glissante pour Tuchel que pour Leonardo, comme si l'un pouvait entraîner l'autre vers le précipice. De son côté, l'entourage de Tuchel planche aussi, déjà, sur l'après Paris. »