PSG : un risque démesuré pour Neymar face au LOSC ?

Le cas Neymar n’incite plus l’inquiétude née dimanche soir. Sorti en pleurs et sur civière après un choc avec Thiago Mendes lors de PSG-OL (0-1), le crack brésilien ne souffre finalement que d’une entorse de la cheville et devrait revenir plus vite que prévu à la compétition.

« Il y aura un nouvel examen mercredi pour Neymar. Je ne peux pas dire qu’il jouera face à Lille, mais il y a un espoir, a fait savoir Thomas Tuchel hier en conférence de presse. Je peux seulement dire que ce n’est pas impossible de le voir jouer contre Lille. On va tout essayer. Je ne peux pas dire oui ou non encore. »

Ce mercredi, Le Parisien a laissé entendre que Neymar devrait bel et bien jouer dimanche face au LOSC en clôture de la 16e journée de L1 (21h). Un proche du Brésilien a refroidi cette hypothèse en expliquant qu’évoquer un retour contre les Dogues était « un brin risqué et prématuré. » Ce qui est sûr, c'est que Neymar regardera le match contre le FC Lorient de loin (21h).