Amiens SC – PSG (4-4) : Tuchel relativise les absences de son équipe à la Licorne

true

Mené 0-3 par Amiens après 40 minutes, le PSG a réussi à se retrouver en tête à la Licorne avant de concéder l’égalisation dans les arrêts de jeu (4-4). Un scénario incroyable qui doit beaucoup aux approximations des leaders du championnat, privés d’une bonne partie de leurs titulaires, mis au repos avant la Champions League.

Au micro de Canal+, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a tenu à relativiser ce nul, assurant que les sautes de concentration de ses joueurs étaient tout à fait excusables, donc excusées, que ce n’était pas le moment de pousser un coup de gueule à trois jours d’un match aussi important que celui de Dortmund.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« On a joué 21-22 match super forts, super concentrés et aujourd’hui ce n’était pas comme ça. Mais il y a des raisons. Pas à cause des absents, on les a choisis, on a beaucoup de joueurs à la maison et on a eu une équipe forte sur le terrain. C’est normal, c’est une situation avant un match décisif en Ligue des Champions et on n’a pas su trouver la mentalité et la concentration pour ce match. Ils ont marqué trois buts par chance, et après on a montré une réaction, notre qualité et notre mentalité. C’était super bien et on aurait mérité de gagner. Mais il y a des jours où des choses comme ça arrivent, mais on connaît les raisons, ce n’est pas le moment d’être en colère. »