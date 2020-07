ASSE – PSG : absents, ambiance, Silva… Tuchel était en conf’ avant la finale

true

Un peu plus d’une heure après Claude Puel, c’était au tour de Thomas Tuchel de venir en conférence de presse pour évoquer la finale de Coupe de France ASSE – PSG. Morceaux choisis.

Les absents

« Abdou Diallo et Juan Bernat ne seront pas présents demain. Sinon tout le monde est disponible. »

Confiance avant le choc

« Ce sera notre premier match officiel depuis mars. J’ai l’impression qu’on a préparé du mieux possible cette finale. La meilleure chose pour préparer les grands défis est de remporter des titres. »

Le final 8 de la Ligue des Champions pas dans les têtes

« La meilleure façon d’arriver au Portugal, c’est de gagner les titres. On n’a pas encore parlé de l’Atalanta. Pas un mot dans l’équipe, le staff. Ce n’est pas le sujet, pour le moment. Le plus important pour un club comme le PSG, c’est de jouer la finale, d’être là et de gagner. »

L’ambiance de travail lui plait

« Il y a une bonne atmosphère dans cette équipe. Mes joueurs sont très concentrés sur cette finale demain. Nous sommes tous ensemble pour atteindre nos objectifs. »

L’avenir de Thiago Silva

« Je peux comprendre que vous vouliez en parler, mais ce n’est pas le moment. Il est mon capitaine, il a été super fiable et c’est super important qu’il soit là. Maintenant c’est nécessaire de se concentrer sur la finale. »

Un Stade de France qui va sonner creux

« C’est sûr, le foot avec spectateurs, c’est mieux… mais le plus important, c’est la sécurité pour tout le monde. »