ASSE, PSG – Mercato : Aouchiche a officiellement annoncé sa décision à Leonardo

Une réunion ce samedi a permis au jeune milieu offensif Adil Aouchiche d’annoncer à Leonardo qu’il voulait quitter le PSG. Sans doute pour rejoindre l’ASSE.

Ce samedi avait lieu une réunion de la dernière chance entre Leonardo et Adil Aouchiche. Le directeur sportif brésilien voulait convaincre son jeune meneur de jeu de parapher son premier contrat professionnel avec le PSG et non avec l’ASSE. Pour cela, il était même question que Thomas Tuchel soit présent afin d’expliquer au joueur comment il comptait l’utiliser en 2021/21.

Mais d’après RMC, non seulement Tuchel n’est pas venu mais, en plus, cette réunion n’a pas eu l’effet espéré sur Aouchiche. Celui-ci aurait en effet annoncé sa décision de quitter le Paris Saint-Germain, avec beaucoup de regrets certes, mais de façon irrévocable.

Le fait de repartir sur une nouvelle saison avec les U19, de ne pas être incorporé à l’effectif pro, a beaucoup pesé dans sa décision. Aouchiche aurait confié ne pas avoir encore pris sa décision concernant sa future équipe mais il assure que son choix sera uniquement sportif. Ce qui est un bon point pour l’AS Saint-Etienne, Claude Puel voulant en faire l’élément central de son projet. Reste, au PSG, l’impression d’un énorme gâchis.