Borussia – PSG (2-1) : Tuchel ne regrette rien, Marquinhos et Kimpembe pestent contre les ratés

Au micro de « RMC Sport », plusieurs personnalités du Paris Saint-Germain se sont arrêtés pour évoquer la défaite face au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Remis en cause pour son choix tactique et son retour au 3-4-3, Thomas Tuchel ne regrette pas du tout le pari tenté pour surprendre son ancien club.

Tuchel : « Je n’ai pas de regrets »

« Je n’ai pas de regrets. C’est facile d’être entraîneur quand tu n’es pas un entraîneur. Je dois prendre des décisions. Je prends mes responsabilités. Personne ne sait ce qui ce serait passé avec un autre système. C’est comme ça », s’est défendu le technicien allemand : « On doit accepter ce résultat. On a perdu mais ce n’est pas la fin. On a un match au Parc et on va jouer encore avec de meilleures capacités. C’est un grand défi ».

Kimpembe : « Un coup au moral »

Autre réaction à chaud, celle du défenseur Presnel Kimpembe, très déçu : « C’était un match compliqué face à une belle équipe du Borussia Dortmund. On a eu beaucoup de déchet technique. On n’a pas su se créer des occasions pour marquer rapidement. Après l’égalisation, on a pris ce deuxième but très vite, ça nous a mis un coup au moral ».

Marquinhos : « On a raté beaucoup de choses »

Lucide quand à la prestation ratée de son équipe, Marquinhos gardait cependant la foi : « On n’a pas mis assez d’intensité avec le ballon, mais aussi sans. On a raté beaucoup de choses. Ils ont essayé de contrer sur nos erreurs. C’est là qu’ils ont fait la différence en seconde période. Ils ont su en profiter avec un attaquant qui est fort. Mais ce but qu’on a mis est important pour le match retour ».