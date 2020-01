Coupe de France : Lorient – PSG, les compositions d’équipe (Neymar et Mbappé sur le banc)

false

Christophe Pélissier et Thomas Tuchel ont dévoilé leurs compositions d’équipe pour la rencontre Lorient – PSG (coup d’envoi 20h45).

Du côté du PSG, Thomas Tuchel compose avec les nombreuses absences (Cavani, Marquinhos, Verratti, Meunier, Bernat, Kehrer, Kouassi et Aouchiche) et laisse Neymar et Mbappé sur le banc au coup d’envoi.

Les compositions de Lorient – PSG :

Lorient : Nardi – Hergault, Laporte, Saunier, Fontaine, Le Goff (c) – Cabot, Abergel, Le Fée, Wissa – Hamel.

PSG : Rico – Dagba, Thiago Silva (c), Diallo, Kurzawa – Sarabia, Gueye, Paredes, Di Maria – Icardi, Draxler