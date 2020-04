FC Barcelone – Mercato : Antoine Griezmann à Paris, c’est reparti…

true

Si l’on en croit la presse catalane, et notamment Sport, le FC Barcelone a plus que jamais l’idée d’inclure Antoine Griezmann dans le deal avec le PSG pour Neymar.

Vous le savez, sans doute. Le dossier Neymar, le Brésilien du PSG, au FC Barcelone, va durer des mois et des mois. A moins que le mercato d’été, coronavirus oblige, soit réduit à quelques jours et que la presse espagnole laisse tomber son sujet du moment. En attendant, ce n’est pas le cas et le quotidien catalan, Sport, (re)plonge aujourd’hui dans l’actualité mercato avec un scénario sont il a le secret.

Leonardo a enfin convaincu le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi

En substance, le FC Barcelone proposerait désormais au PSG 40 millions d’euros plus Antoine Griezmann pour valider le retour de Neymar. Et comme Sport a bien entendu pensé à tout, on apprend que Leonardo a enfin convaincu le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, de l’utilité de recruter le champion du monde français. Qui, c’est bien connu, s’entend à merveille avec Kylian Mbappé.

Bref, on ne s’ennuie guère en parcourant la presse espagnole…