FC Barcelone – Mercato : le Barça veut doubler le PSG sur un autre joueur que Pjanic

Comme pour Miralem Pjanic, le FC Barcelone aurait une longueur d’avance sur le dossier du jeune italien Sandro Tonali (Brescia), très apprécié de Leonardo.

Le journaliste de RMC, spécialiste des transferts, Mohamed Bouhafsi, expliquait hier sur son compte Twitter que « Pjanic n’a pas encore choisi le FC Barcelone » malgré les informations de Mundo Deportivo. Si le Barça aurait toujours un petit avantage, Pjanic « n’aurait pas écarté le PSG » et serait toujours en réflexion sur le sujet.

Pourtant, selon l’ensemble des médias espagnols, c’est bien vers le Barça que s’apprête à se diriger l’ancien lyonnais, et le club catalan aurait les faveurs d’un autre joueur ciblé par le PSG, lui auissi en provenance de la Serie A : Sandro Tonali (20 ans). La Stampa croit en effet savoir que celui qui est considéré comme le nouveau Andrea Pirlo estime que son jeu irait comme un gant à celui du Barça, et il privilégie donc un départ chez les Blaugrana plutôt que vers les autres postulants, à savoir la Juventus et le PSG. Brescia demanderait 50 M€ pour son transfert.