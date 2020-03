FC Barcelone – Mercato : le PSG et la Juve ont dragué un cadre du Barça !

false

Si Keylor Navas paraît aujourd’hui intouchable au Paris Saint-Germain, cela n’empêche pas Leonardo de maintenir certains contacts en prévision de l’avenir du poste. Alors qu’on pensait Paris plutôt en recherche d’une doublure pour remplacer Sergio Rico, la réalité serait plus nuancée. Ces dernières semaines, le directeur sportif francilien aurait notamment discuté avec Mino Raiola du cas de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et le nom de Kepa Arrizabalaga (Chelsea) a aussi été glissé à Paris.

Ter Stegen a été contacté… Mais n’est pas intéressé

Du côté de la presse ibérique, on va même plus loin. Selon « Cadena COPE », le PSG – ainsi que la Juventus de Turin et le Bayern Munich – se sont renseignés sur le cas de l’international allemand Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone, 27 ans). Une approche surprenante et qui n’a toutefois que peu de chances d’aboutir.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 et indiscutable au Barça, Marc-André Ter Stegen aurait signifié à ses courtisans qu’il était très heureux en Catalogne et n’avait aucune intention de bouger l’été prochain.