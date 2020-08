FC Barcelone – Mercato : le PSG obligé de tenter l’énorme coup Lionel Messi ?

true

Alors que Lionel Messi semble bel et bien avoir réclamé son départ du FC Barcelone, le PSG est forcément cité parmi les prétendants.

Plus les minutes passent, plus l’information se confirme de l’autre côté des Pyrénées. Lionel Messi a donc bel et bien demandé son départ du FC Barcelone. Et pas dans n’importe quel cadre puisque la Pulga aurait demandé la résiliation unilatérale de son contrat, s’appuyant sur une clause lui permettant de mettre fin à son contrat chaque fin de saison.

Alors que le Barça estime lui que cette deadline est passée et qu’un imbroglio juridique se dessine, la question de la prochaine destination de Lionel Messi se pose déjà. Manchester City, United ou encre l’Inter Milan sont régulièrement évoqués. Mais selon RMC et son journaliste Mohamed Bouhafsi, le PSG ne peut pas laisser passer une telle occasion de recruter la Pulga et devrait donc évaluer lui aussi ses possibilités pour attirer Messi.

Une tendance que flaire d’ailleurs un certain Pierre Ménès. Sur son compte Twitter, le consultant du CFC sent venir un grand feuilleton Messi avec le club de la capitale.