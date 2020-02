FC Barcelone, PSG : la remontada revue et corrigée par Unai Emery

true

On vous le disait plus tôt dans la journée, Unai Emery, l’ancien entraîneur du PSG et des Gunners d’Arsenal, a accordé un long entretien à nos confrères de France Football. L’occasion pour le technicien espagnol de balayer l’actualité du club parisien, d’hier et d’aujourd’hui, en revenant, notamment sur la fameuse remontada du FC Barcelone en Ligue des Champions.

Visiblement, Unai Emery ne retient que l’arbitrage. Et surtout pas d’éventuelles erreurs de ses joueurs au retour, au Camp Nou, lorsque le PSG est tombé sur la score de 1-6.

« On se fait éliminer par le VAR »

« J’ai gagné le championnat, quatre coupes nationales et deux trophées des champions. Mais l’objectif ultime, c’était la C1. La première année, en huitièmes de finale contre Barcelone, nous faisons un match aller de très haut niveau. Et au retour, on se fait éliminer car le VAR n’existait pas encore. On a clairement été éliminés par des décisions d’arbitrage. »