Juventus, PSG : Raymond Domenech s’est payé Adrien Rabiot

Alors qu’Adrien Rabiot, l’ancien joueur du PSG, a brillé par son absence à la reprise de l’entraînement de la Juventus Turin, Raymond Domenech lui a taillé un costard…

Adrien Rabiot est suspecté par les médias italiens d’avoir séché la reprise de l’entraînement de la Juventus Turin parce qu’il n’était pas content de la baisse de salaire des joueurs turinois, à cause du Covid-19. Ce qui a fait bondir Raymond Domenech, sur le plateau de L’Equipe du Soir…

« Le PSG, l’équipe de France, la Juventus… Rabiot a un don exceptionnel pour se créer des ennuis, a commenté l’ancien sélectionneur. Il pourrait être un des grands joueurs de sa génération mais à chaque fois il trouve quelque chose pour se mettre en difficulté. »

Et à Domenech d’ajouter : « Il fait toujours des coups tordus. On pourrait dire qu’il n’a pas de chance mais c’est lui qui crée ces conditions. Est-ce qu’il est bien conseillé ? Moi, il me fait pitié ! J’ai l’image de quelqu’un qui a toujours des problèmes. »