Résultat amical : PSG 7-0 Waasland-Beveren (terminé)

Grâce à un festival offensif, le PSG, au petit trot et facile, a largement remporté son deuxième match amical au Parc des Princes.

Opposé à Waasland-Beveren, le PSG a retrouvé le Parc des Princes, une première depuis le 18 février, par un récital offensif. Les cinq milles personnes massées dans l’enceinte du club de la capitale se sont régalées. Le Collectif Ultra Parisien, qui n’a pas toujours respecté les distanciations sociales, a mis une belle ambiance pour fêter le retour du football.

Sur le terrain, les hommes de Tuchel ont fait qu’une bouchée de valeureux belges. Au cours de quatre périodes de 30 minutes, les Parisiens ont parfait leur condition physique. Pour la confiance, ils ont passé sept buts au Waasland-Beveren. Mbappé (21e, 61e), Neymar (s.p. 28e), Icardi (47e), Choupo-Moting (65e, 66e), Mbe Soh (93e) ont participé à la fête. Après Le Havre (victoire 9-0), et l’opposition du soir, il faudra attendre une adversité plus relevée pour se faire une véritable opinion sur la forme des Rouge et Bleu.

Mais, ces deux victoires sont de bonnes nouvelles avant les grandes échéances de la fin du mois face à l’ASSE, en finale de la coupe de France (24 juillet) et l’OL, en finale de la coupe de la Ligue (31 juillet). Après, le PSG pourra se concentrer sur la Ligue des Champions au mois d’août.

Le XI du PSG en première période : Navas (Bulka 50e) – Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker – Gueye, Verratti – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi

Le XI du PSG en seconde période : Rico – Kurzawa, Mbe Soh, Kimpembe, Kurzawa (Pembélé 103e) – Sarabia, Paredes, Herrera, Draxler – Kalimuendo (Kays-Ruiz 90e), Choupo-Moting