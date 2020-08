Ligue des champions : RB Leipzig – PSG, les compositions d’équipe (Icardi sur le banc)

false

Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel ont dévoilé leurs compositions d’équipe pour la rencontre Leipzig – PSG (coup d’envoi 21h).

Pour cette demi-finale de Ligue des champions, Thomas Tuchel a décidé d’aligner un 4-3-3 où Mauro Icardi est victime de ses mauvaises performances récentes en démarrant sur le banc. Kylian Mbappé évoluera donc en pointe alors que Herrera et Paredes accompagneront Marquinhos au milieu. Marco Verratti sera bel et bien sur le banc de touche et pourrait donc entrer en jeu.

RB Leipzig : Gulacsi – Mukiele, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino – Olmo, Poulsen, Nkunku.

Paris SG : Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes – Neymar, Mbappé, Di Maria