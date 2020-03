L’instant PSG : le possible retour de Thiago Silva, une bonne idée ?

true

Supporter inconditionnel du PSG depuis sa plus tendre enfance, Stéphane Tan, journaliste à But!, reviendra chaque vendredi soir sur l’actualité de son club de coeur.

A moins d’une semaine du rendez-vous le plus important de la saison du PSG, l’incertitude règne toujours autour du onze parisien qui sera aligné le mercredi 11 mars afin de renverser le Borussia Dortmund, vainqueur du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Pour l’heure, la seule certitude concerne le dispositif tactique qui devrait être utilisé par Thomas Tuchel.

A moins d’une grosse surprise comme à l’aller où le 3-4-3 avait été choisi, le tacticien allemand devrait faire évoluer son équipe dans un 4-4-2 devenu un classique cette saison. Reste désormais à connaître les 11 hommes qui seront alignés. Et c’est là où un casse-tête se profile pour Thomas Tuchel qui doit composer avec des absences de taille, à des postes clés.

Pour rappel, le club parisien sera privé de Marco Verratti et Thomas Meunier, tous deux suspendus au retour. En plus de ces deux absences, le doute plane quant à la présence du capitaine Thiago Silva. Le Brésilien était sortie prématurément face Amiens (4-4), le 15 février dernier. Une blessure musculaire qui devait le priver du match retour face à Dortmund. Mais désireux de disputer à ce qui s’apparente à être son dernier gros match européen sous le maillot parisien, Thiago Silva pourrait finalement être de la partie. La course contre la montre est lancée. Même si les chances sont minimes pour le défenseur brésilien qui ne participera pas au dernier test avant Dortmund, « dans le timing », mais trop juste pour affronter le RC Strasbourg.

Thomas Tuchel : « j’ai parlé avec Thiago, il veut joueur absolument mercredi. Il le prépare activement. Mais on ne peut pas s’impatienter. On verra ensemble en début de semaine. Ca influera sur le poste de Marquinhos » #RCSAPSG — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) March 6, 2020

Néanmoins, le retour anticipé du capitaine brésilien soulève plusieurs interrogations. Si sa présence le 11 mars prochain lors du match retour serait forcément un atout compte tenu de son expérience du haut niveau, son manque de rythme, sa fragilité psychologique qu’il a démontrée ces dernières années lors des grands rendez-vous peut laisser penser le contraire.

A 35 ans, Thiago Silva est loin de son meilleur niveau. Si en Ligue 1, son sens du placement et de l’anticipation lui permet de prendre facilement le dessus sur ses adversaires, la vérité est tout autre sur la scène européenne. On l’a vu lors du match aller où le jeune phénomène Erling Haaland lui a fait vivre un calvaire. Dépassé sur le plan physique, le Brésilien a souffert face à la puissance et l’agressivité du Norvégien.

Pour refaire son retard le plus rapidement possible, le Paris SG devra évoluer haut sur le terrain afin de mettre la pression sur le club allemand. Problème, le capitaine parisien a la fâcheuse tendance à défendre en reculant. Difficile d’oublier le fameux 8e de finale retour de Ligue des champions face à Barcelone (6-1)…

A vouloir à tout prix revenir pour ce choc, Thiago Silva pourrait s’infliger une pression démesurée. Et quand on connaît sa difficulté à gérer ses émotions, ce n’est pas forcément une très bonne idée…