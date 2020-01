L’instant PSG : Mauro Icardi, c’est chirurgical !

true

Supporter inconditionnel du PSG depuis sa plus tendre enfance, Stéphane Tan, journaliste à But!, reviendra chaque vendredi soir sur l’actualité de son club de coeur.

Edinson Cavani a beau être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut que s’incliner devant Mauro Icardi. Qui, je l’espère, est appelé à devenir son successeur. Depuis l’arrivée dans la capitale de l’Argentin, nous avons droit à l’étalage de sa classe et de ses talents de buteur inné. Il l’a encore prouvé ce mercredi face à l’AS Saint-Etienne en Coupe de la Ligue (6-1), où il a claqué son premier triplé sous le maillot parisien. Trois buts « Icardesque ».

L’attaquant a ouvert le score pour le PSG face à l’ASSE dès la 2ème minute de jeu d’un tir croisé à mi-hauteur. Son sens du but inné lui a permis de trouver le chemin des filets en gardant les yeux rivés sur le ballon. Son deuxième, sur un service parfait de Kylian Mbappé en retrait, témoigne de sa justesse technique face aux buts. Malgré un léger rebond, le joueur de 26 ans fusille le pauvre Jessy Moulin.

Le troisième est un but qu’il a souvent mis depuis son arrivée au Paris SG. Sur une nouvelle offrande de son compère en attaque Kylian Mbappé, il n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Sens du placement, sang-froid devant les buts. Pour clôturer sa soirée parfaite, Icardi a rendu la pareille au champion du monde français en régalant le public du Parc des Princes d’un magnifique enchaînement contrôle en porte-manteau et passe en profondeur. Une partition parfaite de la part du buteur argentin.

3 – Mauro Icardi 🇦🇷 v St Etienne : 4 tirs 3 tirs cadrés 3 buts 1 passe décisive 1e fois qu’il inscrit 3+ buts tcc depuis mars 2018 avec l’Inter contre la Sampdoria (4) Machine. 🥅#PSGASSE pic.twitter.com/Nk48SzPMsQ — OptaJean (@OptaJean) 8 janvier 2020

Une statistique monstrueuse témoigne de son rendement chirurgical : depuis son arrivée, il a inscrit 17 buts… en seulement 24 frappes cadrées, soit un taux de conversion de…71 % ! Précision. A 70 M€ l’option d’achat, ça sent bon l’affaire en or ! D’autant que le principal intéressé semble se plaire dans la capitale.

« La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris. Nous n’avons encore parlé de rien pour le moment. Il reste encore 4-5 mois avant la fin du championnat. En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très content. », a-t-il déclaré en zone mixte. Nous aussi…