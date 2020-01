L’instant PSG : objectif, dernière édition de la Coupe de la Ligue

true

Supporter inconditionnel du PSG depuis sa plus tendre enfance, Stéphane Tan, journaliste à But!, reviendra chaque vendredi soir sur l’actualité de son club de coeur.

La Coupe de la Ligue a une grande place dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Avec huit éditions remportées (1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), le club parisien est le recordman absolu dans cette compétition.

Première équipe à avoir soulevé le trophée (2-0 face au SC Bastia en 1995), le PSG compte bien boucler la boucle en remportant la dernière édition qui se disputera le 4 avril prochain au Stade de France face à l’Olympique Lyonnais. Il faut réparer l’anomalie de la saison passée qui a vu les Rouge et Bleu être éliminé dès les quarts de finale par l’En Avant Guingamp et être destitué de son trône par le RC Strasbourg.

Asseoir de nouveau sa suprématie dans les compétitions nationales et continuer à priver l’OL d’un titre – le dernier remonte à 2012 et une victoire en Coupe de France – serait une belle manière de clôturer l’histoire d’une compétition dominée de la tête et des épaules durant tant d’années – vainqueur entre 2014 et 2018 compris -.

Les joueurs sont conscients de pouvoir écrire la dernière page d’une belle histoire et comptent bien le faire. « C’est un bel objectif que de vouloir remporter cette dernière Coupe de la Ligue. On peut boucler la boucle. Le PSG avait gagné la première édition, là on veut la terminer et rentrer dans l’histoire», a lâché Thomas Meunier après la victoire en demi-finale face au Stade de Reims (0-3).

Moment sympa entre le jeune #Kouassi, @ThomMills et @kimpembe_3 en zone mixte, avec une nouvelle punchline signée #Meunier à propos de la finale contre l’OL : « Je soupçonne la FFF d’avoir truqué le tirage ». 🤣👌 #SDRPSG pic.twitter.com/7KNss4kUsY — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) January 22, 2020

Le Paris SG et l’Olympique Lyonnais se sont déjà affrontés à deux reprises en finale de la Coupe de la Ligue (2008 et 2014). Le bilan est d’une victoire de chaque côté. Il faut donc remporter la belle.

Si Edinson Cavani, à égalité avec Pedro Pauleta au nombre de buts inscrits dans la compétition (15 buts), pouvait inscrire le but victorieux et devenir seul meilleur buteur de l’histoire de la Coupe de la Ligue, on signe de suite.