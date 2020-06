OM, PSG – Mercato : Laurent Blanc en passe de retrouver un poste !

true

Quatre ans après son départ du PSG, Laurent Blanc pourrait reprendre du service, comme l’ont dévoilé… les Chamois Niortais !

Franck Passi, l’ancien adjoint de Marcelo B ielsa à l’OM, ne va pas poursuivre l’aventure sur le ban,c des ChamoisNiortais. Le club de L2 a annoncé son départ. Passi était arrivé dans les Deux-Sèvres en janvier. Mais c’est la raison de ce départ qui fait le plus de bruit. En effet, dans son communiqué, le club niortais affirme que Passi va retrouver Laurent Blanc « pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. »

🚨Franck PASSI ne renouvellera pas son bail aux Chamois Niortais pour cette nouvelle saison. Merci à lui pour ces derniers mois. Bonne continuation coach! 🔵⚪️⚽️👏

➡️https://t.co/bfwX0p7hGi pic.twitter.com/GjAMXgeNqD — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) June 8, 2020

Voici le communiqué : «Le Chamois Niortais FC tient à vous informer que Franck Passi ne renouvellera pas son bail aux Chamois Niortais pour cette nouvelle saison. En effet, conformément à ce qui était prévu à son arrivée en Janvier 2020, il a donné sa parole à Laurent Blanc pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Nous avons essayé de le faire revenir sur cet engagement mais il n’ a pas souhaité renier sa promesse et c’est tout à son honneur. Nous remercions sincèrement Franck et son adjoint Thomas Fernandez pour leur implication et le travail effectué au cours des derniers mois. Le club va donc s’atteler à trouver un nouvel entraineur pour la Team Chamois»