PSG : 3 joueurs positifs au test de la Covid-19

A l’instar de ce qu’il s’est passé avec l’AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer que les tests sérologiques effectués sur ses joueurs au moment de la reprise de l’entraînement ont révélé trois cas positifs. Il y aurait également un membre du staff. Mais que l’on se rassure : il s’agit de cas antérieurs.

Par conséquent, comme dans le Forez, les joueurs en question peuvent s’entraîner normalement, sans risquer de contaminer leurs partenaires.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).

