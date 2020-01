PSG : 4 fantastiques à Paris ? Pas en statistiques…

true

On se gardera bien, ici, d’émettre des doutes sur les choix de Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG. Et de remettre en cause sa volonté d’aligner son quatuor offensif (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria), si brillant depuis des semaines et ô combien performant face à l’AS Saint-Etienne en Coupe de la Ligue (6-1).

Hier, comme vous le savez, le club de la capitale a éprouvé des difficultés face à une solide formation monégasque (3-3), qui, de toute évidence, et au regard de son effectif, peut ambitionner le podium cette saison en Ligue 1. L’attention se concentre toutefois sur Paris, ses stars et ce schéma de jeu qui préoccupe tant certains consultants. Ainsi que sur certaines statistiques qui, sur le site de la Ligue de Football Professionnel, rappellent à quel point les quatre fantastiques peuvent avoir des absences.

Un Mauro Icardi très discret

Si la rencontre PSG-ASM est, à coup sûr, la plus passionnante proposée en Ligue 1 depuis le début de saison, Neymar and co se sont obstinés à vouloir forcer le verrou en fin de match, et ce en multipliant les actions individuelles. Résultat ? Un bilan catastrophique pour trois des quatre joueurs offensif parisiens.

Kylian Mbappé ? 56 ballons joués, 1 gagné, 24 perdus. Neymar ? 95 ballons joués, 8 gagnés, 37 perdus. Angel Di Maria ? 60 ballons joués, 6 gagnés, 22 perdus. Mauro Icardi, lui, assez discret, a joué 12 ballons, pour 3 gagnés et autant de perdus. Des chiffres rares côté Paris. Comme un match nul en Ligue 1, en somme…