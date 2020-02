PSG : absent à la fête de Neymar, Mbappé a crevé l’abcès avec Tuchel

true

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé (21 ans) s’est entretenu avec Thomas Tuchel et Leonardo suite à son attitude désinvolte contre le MHS samedi (5-0).

L’attaquant du PSG Neymar a fêté ses 28 ans dimanche soir. Les médias espagnols ont suivi cet événement en parallèle du SuperBowl, qui a vu les Kansas Chiefs s’imposer devant les 49ers de San Francisco cette nuit à Miami.

PSG : Tuchel et Mbappé, le point de non-retour ? https://t.co/p7G2URGfe5 — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) February 2, 2020

Le Brésilien avait fait soft en demandant à ses convives de s’habiller en blanc. La soirée a été marquée par l’absence de Kylian Mbappé… qui a préféré suivre l’événement US après avoir assisté au gala de Blaise Matuidi à Disney Land.

Relations encore fraîches entre Mbappé et Tuchel

En parallèle de cette surprenante décision, L’Équipe nous apprend que le champion du monde est revenu sur l’épisode de sa brouille avec Thomas Tuchel auprès de tout le groupe, hier, lors d’un échange au cours duquel le coach allemand a également pris la parole. Le Parisien ajoute que les deux hommes ont aussi retrouvé Leonardo pour évoquer cet incident au cours d’une réunion informelle. Dans un climat apaisé mais sans rien arranger pour autant. « Le directeur sportif devrait commenter publiquement bientôt mais les relations entre Tuchel et Mbappé restent fraîches et tendues. L’incompréhension entre eux persiste et grandit, même », concluent nos confrères.